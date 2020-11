Megan Rapinoe critica a Cristiano y Messi por no sumarse a movimientos; se compromete con su novia

París, Francia.- La futbolista de la Selección femenil de Estados Unidos, Megan Rapinoe criticó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, mencionando que han hecho poco por sumarse a movimientos. También, la jugadora se comprometió con su novia Sue Bird.

En entrevista con L’Equipe, Megan Rapinoe mencionó que, desde la entrega del premio 'The Best' en 2019, no ha tenido noticias de Cristiano y Messi, asegurando no han hecho “algo profundo” por verse involucrados en movimientos sociales.

Podrían hacer tanto si quisieran utilizar su nivel extraordinario de popularidad para luchar contra el racismo, por ejemplo. No hablo de que lleven camisetas con el lema #BlackLivesMatter, sino de algo profundo”, declaró Rapinoe.

En la plática, Rapinoe mencionó a Kylian Mbappé también, señalando que el futbolista francés tiene un “don extraordinario”, que le ayuda a tener una vida fuera de lo normal.

Tal vez puede preguntarse cómo lograr un equilibrio, cómo inspirar a la juventud. Espero que entienda que puede cambiar el mundo. Si quieres ser el Rey, sé el mejor rey”, declaró la futbolista.

También, en su cuenta de Instagram, Megan Rapinoe mostró que se comprometió con su novia, la basquetbolista Sue Bird, subiendo una foto en la que aparece arrodillada, colocando un anillo en el dedo de Bird.