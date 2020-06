'Mejor que ganar una medalla': Mariana Arceo cuenta cómo venció al coronavirus

México.- La pentatleta mexicana Mariana Arceo se dijo afortunada de tener una oportunidad de vida, luego de vencer al covid 19, por lo que ahora quiere compartir su mensaje de superación a quienes luchan contra el virus.

En entrevista para Súper Deportivo, la deportista nacida en Guadalajara, Jalisco fue contundente: “El covid es una realidad, hay que cuidarnos. La parte que sí me ayudó muchísimo es saber que fue una lección de las más fuertes en mi vida, ya que yo como atleta y sabiéndome siempre sana, de repente toparte con algo que no crees que te pueda dar, la verdad que te cambia la vida. Hoy valoro estar aquí”.

Recordó que comenzó a tener síntomas de covid cuando estaba en España, en donde realizaba una concentración de cara a importantes competencias y así lo narró:

Recuerdo que me sentía muy mal, incluso sin poder estar de pie. Llegué de España, me metieron en un cuarto sin aire acondicionado, con mucho calor y entonces llegó el momento de pánico, pero lo que me sacó adelante fue la paciencia y que traté siempre de darle tranquilidad a mi cuerpo”.