Mena ilusionado por llegar a una nueva final

León.- La Fiera se medirá a Monarcas Morelia en el arranque de la liguilla en el torneo A2019, por lo que el ecuatoriano Ángel Mena se dijo contento por lograr llegar a la misma:

En cuanto a medirse a Monarcas, Morelia, señaló:

Mena consideró que como punto a favor de la Fiera es la ubicación en la tabla general, con lo cual se garantiza en la mayoría de los juegos cerrar como local.

Para el ecuatoriano los ocho mejores tienen las mismas posibilidades de quedar campeones. Favoritos son los 8, los que clasificaron tienen las mismas posibilidades, no hay ninguno que no quiera llegar a una final, somos uno más, pero si creo que podemos conseguir el título.

En cuanto a la lesión de Mosquera, lo tiene muy en claro:

Lo vive sin presión:

Tranquilos estamos , pero con el deseo y adrenalina de querer que ya empiece la liguilla y Esperamos ir paso a paso y llegar al final.

Soy el mismo, yo acá no vine con cartel de goleador, no se porqué se enfocan en que si Ángel Mena hace o lo goles, si me gusta sentir el gol, pero no siempre voy a hacer goles.