Mena, un 'Ángel' desatado que superó tantos de Boselli como campeón goleador

León, Guanajuato.- Ángel Mena está desatado en lo individual, en lo colectivo y muy cerca de alcanzar el título de goleo en el Clausura 2019, por lo que deberá ser reconocido, sin lugar a polémicas, como el mejor jugador del torneo.

No exagero, fuera del fin que tenga La Fiera con corona o sin esta, lo hecho por el ecuatoriano es extraordinario: 14 goles y 9 asistencias, no cualquiera. Y lo que falta.

Después de su doblete frente al Atlas, cuenta con una ventaja de tres goles ante sus más cercanos perseguidores, Funes Mori y Brian Fernández.

Dicen que los primeros serán siempre los más recordados y en este caso, si Mena conquista en solitario el goleo individual, sería la primera vez en torneos cortos que el León lograra este apunte. Bueno, ha sido un torneo en el que los Verdes han roto casi todo, entonces hay margen para esta ilusión.

La última vez que el León contó con un campeón de goleo único fue en la lejana 84-85 cuando Cabinho sumó 23 dianas.

Aquí también hay lugar para las siempre discutidas comparaciones. Este demonio llamado Ángel, igualó la cantidad de goles que anotó Everaldo Begines en el Verano 2000 cuando el hoy técnico del León femenil compartió la distinción del goleo con ‘Loco’ Abreu y Agustín Delgado.

Un caso extraño del ‘Vera’ ya que en ese torneo fue lo único rescatable en un León de solo tres victorias siendo el segundo peor equipo con 15 puntos.

Además, Mena superó lo hecho en goles por Mauro Boselli en un torneo, incluso, las veces que terminó como campeón de goleo. Lo máximo que alcanzó el ‘Matador’ en 17 fechas fueron 13 goles.

Claro está que en descargo del argentino debemos poner los tres títulos de romperredes que cosechó como verdiblanco, aunque estos hayan sido compartidos con ‘Tito’ Villa, Avilés Hurtado y Camilo Sanvezzo. Todo esto dejando a un lado las formas y los fondos por los que Mauro salió del equipo.

Sin embargo, en el futbol siempre los huecos que se producen por la salida de una figura, tarde o temprano son ocupados por otra. Para bien del León, parece que ha sido pronto.

Lo mejor de todo es que este buen sabor de boca no es solo por Mena, son varias las circunstancias mezcladas en el León que hacen disfrutar esta sazón futbolística que deleita a muchos.

No podemos criticar del todo al Cruz Azul de haber dejado ir al ecuatoriano por la razón que en La Máquina no había un chaparrito al que le hacía falta la responsabilidad de un liderazgo, o un chamaco irreverente de 19 años relegado por el mismo club que no quiso al actual cancerbero esmeralda, o un chileno lucidor para todos desconocido, o el lateral más ofensivo que tiene la Liga, o simplemente un técnico que ha tenido la confianza de dejarlo ser.

En León, Ángel ha sabido cuándo firmar los goles y cuándo ceder la pluma para que otros escriban el poema.

Las asistencias que suma dan a entender que Mena juega para el equipo y en esto ha encontrado una mina de goles que excava con sus botines.

Un Ángel de oro, punto.

