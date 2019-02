Menor de edad narra abuso sexual en el Veracruz

Un joven futbolista narró el abuso sexual que sufrió cuando intentó entrar a los equipos profesionales de los Tiburones Rojos del Veracruz, que militan en la Liga MX.

Según publica el periodista Ignacio "El Fantasma" Suárez en su columna editorial en el Diario Récord, "Arturo X." fue abusado cuando era menor de edad y cursaba la Secundaria.

El abuso se dio al menos una vez, por parte de Ángel Fuentes, quien se presentaba como promotor de los Tiburones y presuntamente aprovechaba su cercanía a los entrenadores de fuerzas básicas para presentarse ante jugadores jóvenes, con la promesa de darles un lugar en alguna de las divisiones profesionales del Veracruz.

La narración del abuso se dio a través de una carta que le envió la familia de "Arturo X." a Ignacio Suárez. Al mismo tiempo se lleva un proceso legal en contra de Ángel Fuentes, quien ya ha sido acusado por al menos otro exjugador de fuerzas básicas.

"¿Qué si conozco a Ángel Fuentes? Sí, por desgracia lo conozco muy bien. Todo empezó cuando yo iba en secundaria. Ahí por el año de 2010. (Vía electrónica) recibí una solicitud de un tal 'Ángel Pato', así era su nombre de usuario", narra "Arturo X." en la carta publicada.

Cuando estás empezando (en el futbol), lo más que necesitas es relaciones. Pero yo no sabía qué tipo de relaciones tendría con el señor Fuentes Olivares, hasta que empezaron las charlas de lo que es un gran trauma en mi vida”.

A través de las conversaciones electrónicas, Fuentes le presumió tener "conexiones" en las fuerzas básicas del Veracruz, con lo que se ganó el respeto del joven. Las pláticas siguieron durante semanas, hasta que el promotor comenzó a acosar a "Arturo".

Un día me preguntó que si era cabrón, ¿Cabrón? ¿A qué te refieres? Le respondí. Él me dijo que estaba "wapo", que me podía dar lo que quisiera, “todo por debajo del agua okok $$”. Le comenté que me disculpara, pero que yo no le hacía a eso.

Fuentes insistió en verese con el joven y lo convenció de acudir a su casa. El jugador, aún indeciso, fue ilusionado con la posibilidad de ser jugador profesional.

"Llegue a dónde me citó... subimos al cuarto, platicamos, yo sólo quería que llegara alguien, estaba aterrado, no sabía qué hacía ahí. Se quitó la camisa que traía y el pantalón, me empecé a aterrar más, pero ya me había inducido un miedo explicándome su labor en aquel entonces como MP (Ministerio Público). Me pasó por la mente mil veces: '¿Qué hago aquí?'. Me pidió me parara de la cama y me acercara a un costado, me bajó el pantalón y comenzó a estimular mis genitales mientras se tocaba él acostado….".

Luego de la experiencia, el joven caminó más de cuatro horas hasta su casa, pero recién llegó, recibió un mensaje de Ángel Fuentes:

Me mandó una foto de mí parado... se veía un poco de movimiento en la foto, por lo que supuse que era una captura de un video. Y me dijo: “tu tranqui okok, todo debajo del agua, si te rifas me rifó contigo; si me chingas, te chingo”.

A través de su cuenta de Twitter, Ignacio Suárez confirmó que la familia de "Arturo" sigue un proceso legal contra Ángel Fuentes y que incluso pretenden denunciar el caso ante el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Después de que se reveló el primer caso de abuso, hace unos meses, la directiva del Veracruz prometió investigar, aunque al mismo tiempo reveló la identidad de una de las víctimas, lo que se interpretó como un ataque contra el juvenil.