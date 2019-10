Mentalizado Navarro en corregir los errores

León.- De cara al duelo ante los Tiburones Rojos del Veracruz, Fernando Navarro destacó que ya se encuentra trabajando en la corrección de errores para así tratar de quedarse con nuevos tres puntos.

Aceptó que la mayoría han sido errores puntuales:

No es que el equipo no se defienda bien o estemos jugando mal, la mayoría han sido errores puntuales, alomejor con alguna falta táctica quizá se hubieran evitado"

Será una prueba complicada ante el Tiburón:

Un equipo (Veracruz) que está en esa situación, saben que en cada partido se juegan mucho, por lo menos en el tema de sacrificio y correr no van a dejar de hacerlo, es un equipo que se va a tirar atrás, lo principal es que no les hagan gol y será una prueba como las últimas que hemos tenido"

Se trabaja con las mismas ganas e intensidad todo el tiempo, destacó:

Afecta porque no es lo mismo, se entrena distinto cuando está el equipo completo pero no debe ser pretexto, el equipo sabe a lo que juega, tenemos la idea de Nacho muy bien puesta en la cabeza y tanto los que hemos tenido participación como los que no tanto, saben a lo que jugamos, no es algo que nos limite para el día del partido", finalizó.