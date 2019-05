¿Messi, técnico? Habló sobre Cristiano, Maradona y cómo no llegó a River

Buenos Aires, Argentina.- Lionel Messi, como pocas veces es visto, hablando en entrevista en Fox Sports Radio en Argentina, donde tocó varios temas, entre ellos sobre Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona, sobre cómo no llegó a River Plate y si se ve como técnico.

Sobre el actual jugador de Juventus, Messi confesó que se extraña a Cristiano, porque era linda la competición y aseguró que sin Ronaldo, Real Madrid lo extraña.

Messi señaló que no solo el Real Madrid lo extraña, sino La Liga de España y añadió que no lo conoce personalmente, ya que solo se veían en partidos y entrega de premios.

Sobre Diego Armando Maradona, Messi confesó que fue especial cuando lo tuvo como técnico en la Selección de Argentina.

En la plática en Fox Sports Radio, Messi declaró que pudo haber llegado a River Plate, pero Newell's no lo dejó.

Señalando que hizo pruebas en el equipo 'Millonario', Messi fue por un técnico que había en ese entonces.

En el primer partido de prueba no jugó, pero en el segundo, diez días después, ya con su categoría, marcó cuatro goles y le pidieron que se quedara.

Estaba el tema del tratamiento, (me dijeron) que me iban a ayudar, nos hacemos cargo del tratamiento, Newell's no me ayudó en ese sentido”, declaró.