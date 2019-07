Mexicano Eduardo Andrade participará en Campeonato de Motocross en Indonesia

El piloto mexicano Eduardo Andrade ya se encuentra en Indonesia, donde participará en la ronda 11 y 12 del Campeonato Mundial de Motocross MXGP.

La primera parada será el 7 de julio en Palembang, como ciudad anfitriona, y que es una de las ciudades metropolitanas más antiguas de toda Indonesia que atrae a miles de fanáticos para asistir.

Se ha creado una pista nueva con 25,000 metros cúbicos de suelo importado. El circuito de arcilla ofrece una experiencia única y desafiante para los corredores y equipos que buscan la mejor configuración para el fin de semana. Asia siempre trae algo diferente, con su gente acogedora y un ambiente cálido que hacen del MXGP de Indonesia una de las paradas más emocionantes del calendario de MXGP.

El piloto de Suzuki estará participando en la categoría mayor y nuevamente se enfrentará con los mejores pilotos de Motocross del mundo, aunque esto no será algo nuevo para el piloto mexicano, ya que anteriormente ha participado en el MXGP del 2014 al 2017 en la única fecha que el campeonato tenía en México en la ciudad de León, Guanajuato.

No tengo palabras, es un compromiso casi fuera de mi imaginación y aun no me cae bien el veinte. Tengo que estar tranquilo para hacer un buen papel y representar a México bien. El camino es muy duro, aquí en el mundial el nivel es muy alto y pues bueno vamos a medirnos nuevamente con los mejores del mundo y el estar presente en estos eventos es algo inigualable.