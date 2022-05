‘Me encantaría pelear en México’, dice Canelo y no descarta subir a peso completo

Las Vegas, Nevada.- Canelo Álvarez tuvo una entrevista para TUDN y contó que le encantaría tener una pelea en México, y también confesó que no descarta subir a peso completo.

Cuestionado por ‘El Zar’ Carlos Aguilar sobre en qué estadio le gustaría pelear, dándole como opciones el AT&T Stadium, el Azteca y Wembley, Canelo Álvarez respondió que en el ‘Coloso de Santa Úrsula’.

Me encantaría pelear en México, me encantaría tener la oportunidad de pelear en mi País y estar dándoles una gran pelea”, declaró Canelo.

‘El Zar’ aseguró que el Azteca lo cerrarán en enero para remodelarlo, de cara al Mundial de futbol de 2026 que se realizará en el País, pero Canelo aseguró que hay más estadios en México.

Me encantaría la posibilidad de pelear en México, no necesariamente tiene que ser en (Ciudad de) México, puede ser en otro estado, Jalisco, de donde soy”, declaró Canelo.

En noviembre del año pasado, Canelo Álvarez aseguró que sí quiere tener una pelea en México, donde enfrentó a Kermit Cintrón en la Monumental Plaza de Toros en 2011.

Para su siguiente enfrentamiento, Canelo peleará ante Dmitry Bivol en la categoría de semipesado, en 175 libras, pero el boxeador mexicano no huye a tener una pelea en la categoría de peso completo.

Cuestionado por ‘El Zar’ sobre la posibilidad de una pelea en peso completo, Canelo señaló que está a prueba de todo.

Obviamente me preguntan y yo como peleador, claro, me encantaría, suena bonito. Me encantaría la posibilidad de poder hacer cosas grandes, como esa; uno nunca sabe. Claro que hay riesgo, pero me gusta”, dijo Álvarez.