‘Mi amor, no empujes a tu hermano’; en vivo, Miguel Layún regaña a sus hijos

Monterrey, Nuevo León.- En entrevista para TUDN, Miguel Layún habló con Marc Crosas, pero gajes del oficio, ya que tuvo que corregir a sus hijos que se estaban peleando.

En la conversación, Layún mencionó que tiene a varios psicólogos, cuando se dio el correctivo.

Mi amor, no empujes a tu hermano, por favor. Yo sé, pero no lo empujes, pídeselo por favor. Marce, no le quites las cosas, por favor”, se escucha decir al jugador de Monterrey.