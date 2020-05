‘Mi destino está marcado para que regrese a Chivas’, dice Pizarro y recuerda cómo se fue

Miami, Florida.- En entrevista con Zabalive, Rodolfo Pizarro no se decidió por Chivas o Monterrey, pero el jugador aseguró que su destino está para volver al Rebaño Sagrado y contó cómo fue su salida del equipo.

Cuestionado por el youtuber sobre a qué equipo le gustaría volver, Rodolfo Pizarro se fue por Chivas.

Mi destino está marcado para que regrese a Chivas, siento que puedo regresar ahí, por todo”, declaró Pizarro.

El futbolista de Inter de Miami recordó que estuvo un año y medio ahí, pero señaló que un año antes, le mencionó Matías Almeyda que Monterrey lo quería, porque ya había pagado, pero no se fue y ya cuando Chivas estuvo mal económicamente, se enteró que había sido vendido.

En México, es muy típico eso de que, primero te venden y luego te preguntan si quieres. Primero hacen el trato, en Pachuca me pasó lo mismo, me dijeron que me había vendido a Chivas”, declaró.

Pizarro declaró que cuando fue vendido, era uno de los jugadores más importantes del club rojiblanco, acababa de ser campeón.

“Me acuerdo que estaba (Paco Gabriel) de Anda y me dijo un día ‘yo te ayudo a que no te vayas a Monterrey, dile a Higuera que no te quieres ir’”, declaró.

Pizarro señaló que no podía decir eso, porque se cerraba otra puerta.

Para una videollamada, el futbolista señaló que había preparado un discurso, para convencer a la directiva de Chivas de quedarse, o que si se iba, sería a Europa, pero no a otro equipo de Liga Mx, pero le mencionaron que “no entraba en planes” y había sido vendido.

Pizarro señaló que Chivas no es representada por la directiva en su totalidad, sino por la afición, en un 70%, y recordó cuando una menor lloraba, pidiéndole que no se fuera.

La verdad fue duro, sorpresivo, nadie se lo esperaba. Si uno se pone en mi lugar, me dicen a mí ‘no entras en planes, vete’. No voy a estar en un equipo donde no me quieran, donde no entro en planes”, declaró.

Pizarro añadió que si no se hubiera ido, al no entrar en planes con Chivas, a lo mejor iba a jugar en el equipo Sub-20.

El jugador señaló que al no dar una respuesta a Paco Gabriel de Anda sobre su postura, el entonces directivo le dijo que no le iba a apoyar.

En su llegada a Monterrey, el futbolista sabía que tenía que empezar de cero, y en un inicio no le salían las cosas, llegando el gol, hasta el octavo partido.

Con Chivas, Rodolfo Pizarro ganó Liga Mx, Copa Mx y Liga de Campeones de Concacaf.