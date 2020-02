‘Mi idea es seguir en Barcelona’, ‘Cristiano es un depredador’, señala Messi

Barcelona, España.- Entrevistado por Mundo Deportivo, Lionel Messi habló sobre la actualidad de Barcelona, señalando que su idea es quedarse en el equipo culé. También volvió a destacar a Cristiano Ronaldo, asegurando que es un ‘depredador’ del área.

Cuestionado sobre si se quedará en Barcelona, Messi aseguró que la idea es esa, señalando que seguirá, si así lo desea la gente y la directiva del club de La Liga.

Messi declaró también que uno de los objetivos es poder ganar la Champions League, así como ganar más en Ligas en España.

En la entrevista, Messi también aseguró que tuvo varias posibilidades de salir de Barcelona, debido al interés de varios equipos, pero no pensó en irse, aunque puso su continuidad en manos de la directiva.

En la entrevista, Messi también habló sobre el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, destacando que es normal que siga anotando goles, porque “es un delantero depredador”, al que le encanta hacer goles.

El delantero de Barcelona consideró que Real Madrid perdió gol con la salida de Ronaldo, pero también perdió algo más.

Es una obviedad que iba a pasar. No solo gol, Cristiano Ronaldo también te da muchísimas otras cosas. Ya lo había dicho, me parece normal. Un jugador que te hace 50 goles por temporada que ya no lo tengas, quieras o no, se nota”, declaró.