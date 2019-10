‘Mi padre intentó tirarse al metro conmigo’, revela Estaban Paredes

Chile.- El ex jugador de Atlante y Querétaro, el chileno Esteban Paredes, confesó que tuvo una infancia difícil en su País, revelando que en una ocasión, su padre intentó matarse, estando con él.

En el programa ‘Llegó Tu Hora’ en Chile, Esteban Paredes enfrentó la sección Boleto al Pasado, donde recordó que su infancia fue dura, ya que sus padres se separaron, pero su papá fue quien sufrió mucho.

Esteban Paredes reveló que a su padre lo detuvo un amigo, quien le hizo tomar conciencia, señalándole que estaba con su hijo, pero él no tiene recuerdo, porque era pequeño.

Paredes contó que sus padres se separaron cuando él tenía seis años y pasó ocho años sin ver a su madre, pero tuvo su reencuentro, aunque destacó el papel de Marisol, quien lo crió y le enseñó lo que es la vida.

Con mi madre no tengo ningún rencor. Intenté ir con ella, pero no se pudo, por distintas circunstancias, pero no tengo rencor en contra de ella. Disfrutamos con ella, mi hermano, mi hermana el récord histórico”, declaró Paredes.