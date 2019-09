'Mi padre no me vio ganar títulos', Cristiano se quiebra en entrevista

Londres, Inglaterra.- Cristiano Ronaldo mostró su lado vulnerable con Piers Morgan, al recordar a su padre y llorar, porque señaló que no lo vio ganar títulos, no lo vio en la cima.

En ITV, en el programa Good Morning Britain, Morgan le enseñó un video a Cristiano sobre su padre y el jugador de Juventus comenzó a llorar.

Cuestionado por Piers Morgan sobre qué le causaba tristeza, Cristiano se confesó.

Ser el número uno y que no viera nada, no me viera recibir premios, ver en lo que me he convertido”, señaló.