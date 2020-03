‘Con COVID-19 nos intentan controlar y manipular’, señala Marcelo Díaz

Buenos Aires, Argentina.- Mediante un texto, publicado en su cuenta de Twitter, el ex jugador de Pumas, Marcelo Díaz, aseguró que con el COVID-19, se busca controlar y manipular a la sociedad, porque no entiende que su vida no sea controlada por él.

Señalando que es un “loco de mi…”, Díaz señaló que tuvo un momento de lucidez y reveló su “verdad”.

En un principio, Marcelo Díaz aseguró que no logra entender que su vida no le pertenezca y ésta sea pertenecida a terceros, mediante un virus que ataca a nivel mundial.

Que deba permanecer en casa como un esclavo, dejando de hacer lo que me apetece, que deba quedarme en casa para no ser contagiado y a la vez con contagiar a los demás, ¿en qué mundo creen ustedes que estamos viviendo?”, cuestionó.

Marcelo Díaz añadió que no se cree que un murciélago y una serpiente hayan creado un virus que ataque a la sociedad, ni cree que Dios haya hecho el virus, enviado a la Tierra para asesinar a ancianos y que los demás se queden en casas. También, aseguró que ni cree que el diablo haya creado el COVID-19.

Díaz aseguró que no cree que los animales que están en la Tierra no hagan cuarentena en sus lugares, si les da el virus.

Lo que creo y esta es mi VERDAD y VERSIÓN, es que nos están queriendo controlar, manipular y mantener en un estado totalmente aislado a la realidad sin tener el métido para enfrentar el virus”, señaló.

Marcelo Díaz también señaló que quienes crearon el virus, ahora están creando un antídoto y éste costará dinero, porque no será gratis.

No hablo de dinero, sí de poder. No me la creo y por eso estoy en contra del sistema, de todos los sistemas”, añadió.

Para finalizar con su carta, Díaz aseguró que debemos actuar bien y dejar de dañarse a uno mismo, a la Tierra y a los demás, porque “los humanos somos los únicos responsables de todas nuestras catástrofes”.

Me gusta pensar y escribir. Les comparto MI VERDAD, cada 1 tiene la suya. Buenas noches! pic.twitter.com/mHe5s18i6d — Marcelo Diaz (@CHELODIAZ_21) March 25, 2020

Con Pumas, Marcelo Díaz jugó por tres torneos del Apertura 2017 al Apertura 2018, marcando cuatro goles en Liga y Copa Mx. Actualmente juega para Racing Club en Argentina.