Madrid, España.- En entrevista para ‘El Larguero’, el actual técnico de Getafe y ex entrenador de Pumas, Míchel González, expresó su sentir ante el audio de Florentino Pérez en su contra, asegurando que no le afecta, pero si le daría su opinión cuando se encuentre con él.

Cuestionado sobre su opinión ante los comentarios de Florentino Pérez, que este hizo en 2006, Míchel declaró que no le afecta.

Simplemente que, si algún día me encuentro con Florentino Pérez, no con el Presidente de Real Madrid, le daré mi opinión con mi admiración y respeto de la opinión que tiene de mí, y yo de él. Pero, no me afecta”, declaró Míchel.