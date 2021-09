Matan a tres hermanos de futbolista argentino

Miguel Ángel Torrén, defensa argentino hoy en Argentinos Juniors, acumula tragedias personales en los años recientes.

El futbolista ha perdido a tres de sus hermanos en actos violentos y la última noticia trágica la recibió el lunes, cuando le informaron que había muerto su hermano mayor, tras un ataque a balazos.

La familia Torrén proviene de uno de los barrios más bravos de Rosario y aunque Miguel Ángel pudo salir de ese entorno, aprovechando sus condiciones futbolísticas, su gente cercana no ha tenido la misma suerte.

Según reporta el Diario Olé de Buenos Aires, la primera tragedia familiar llegó el 24 de abril de 2010, cuando Wálter Torrén fue asesinado a golpes en una cancha de futbol en Rosario, Argentina.

El futbolista amateur de 32 años discutió con un rival y eso encendió los ánimos, al grado de que un hombre entró al campo y le disparó por la espalda.

Otra muerte trágica se dio en mayo de 2020. Gabriel Francisco Torrén, hermano mayor de Miguel Ángel, apareció muerto cerca de su casa, también en Rosario.

Según una versión, Gabriel discutió con dos de su hermanos y ellos le dieron la golpiza que le causó la muerte. Otra versión, basándose en el testimonio de un vecino, es que el hombre fue atacado por dos policías.

Una tercera versión es que su muerte se originó por el excesivo consumo de drogas y eso derivó en una pelea de la que poco se sabe.

"No había dormido en tres noches y cuando llegó lo notamos obnubilado, por eso tratamos de que se quedara, por miedo a que le pase algo", narró uno de sus hermanos poco después de la muerte.

Finalmente, el 25 de agosto de este año fue atacado Luis, otro hermano mayor de Miguel Ángel Torrén. El ataque se dio a 300 metros de donde apareció muerto su hermano, Gabriel.

En este caso, las autoridades revelaron que dos hombres en una motocicleta le dispararon a Luis y huyeron. El hombre de 43 años pasó dos semanas en la terapia intensiva, pero murió el lunes 6 de septiembre.

A través de sus redes sociales, Miguel Ángel Torrén despidió así a su hermano:

Compañeros, aficionados y la directiva de Argentinos Juniors le enviaron condolencias a Miguel Ángel, quien en las mismas redes aceptó su dolor.

“Nosotros acá en la Tierra te vamos a extrañar muchísimo. Descansa y guíanos desde arriba. Siento un dolor inmenso con tu pérdida, pero voy a seguir jugando a la pelota como vos me decías. Ahora me tenés que mandar fuerza vos a mí para seguir adelante y no aflojar. Te voy a recordar y a extrañar hasta el último día de mi vida”.