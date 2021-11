Por 'Tuca', Miguel Arizpe forjó el término 'Judas' y revela que los tiene en 12 equipos de Liga MX

CDMX.- En plática con ‘Werevertumorro’ para el podcast ‘Muy fuera de lugar’, el columnista Miguel Arizpe señaló que él a sus fuentes les llama ‘Judas’ y el término se debió, gracias al técnico Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

En la plática, Miguel Arizpe contó que en 2010, cuando Ricardo ‘Tuca’ Ferretti llegó como técnico de Tigres, él ya tenía a sus fuentes internas en el club.

Yo siempre he tenido jugadores que me cuentan, ahorita tengo en 12 equipos (de Liga Mx), pero hay cinco en los que no tengo”, declaró Arizpe.