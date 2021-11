'Itamar ofreció 2 millones de pesos por pruebas en antro, porque mandó ocultarlas', cuenta Miguel Arizpe

CDMX.- Hablando sobre los jugadores que les gusta irse de fiesta, Miguel Arizpe recordó con ‘Werevertumorro’ cuando Itamar Batista, quien jugó en Tigres, ofreció dos millones de pesos a la persona que mostrara pruebas de él en un antro, pero lo hizo, ya que pidió al gerente del lugar ocultarlas.

Señalando que no todo lo que llega lo exhibe y que a veces prefiere esperar para mostrar si algún jugador se va de antro, Miguel Arizpe contó cuando Itamar Batista acudió a uno en Monterrey.

Llega a Tigres y me tocó verlo en ‘Los Rieles’ en San Nicolás, ya no está. Jueves en la madrugada para amanecer el viernes y el sábado era el Clásico Regio. Lo vi chupando, cuatro de la madrugada”, declaró Arizpe.

Miguel Arizpe señaló que esperó a la actuación de Itamar Batista en el Clásico Regio, añadiendo que el delantero jugó en bajo nivel, por lo que publicó que el futbolista estuvo en un antro.

El columnista se fue hacia el antro y le pidió al gerente del lugar una imagen de Itamar Batista en el lugar, pero este le dijo que no.

Me dice: ‘Mira, no te la daría, porque si saben que tú obtuviste una imagen del antro, nadie va a venir y dos, ya se te adelantó Itamar; ya vino a que no diéramos nada’”, contó Arizpe.