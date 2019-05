Miguel Herrera critica a delanteros y no sabe si seguirá en América

León, Guanajuato.- En el futbol se gana con goles y Miguel Herrera no puso pretextos, América se notó falto de contundencia y ello no sólo provocó su eliminación, sino que también colocó a su delantera en el ojo del huracán.

Y aunque adelantó que, de continuar en el banquillo de los de Coapa, no buscará a un delantero más, aseguró que el equipo necesita cambios en este aspecto, la principal causa de su eliminación.

En el papel, León era el equipo más complicado por lo que había hecho en la temporada, sin embargo, fuimos mejores en los 180 minutos pero esto no se gana así sino con goles (...) Renato (Ibarra) e (Andrés) Ibargüen se cansaron de tirar centros, nos faltó contundencia que es otra cosa”.

América estará de vacaciones a partir de hoy y, pese a haber obtenido la Copa MX, Herrera admitió que en la institución azulcrema es un fracaso no ser campeón, por lo que hablará con la directiva en los próximos días para conocer su destino.

Aquí la exigencia es ser campeón, si no lo consigues es un fracaso... ganamos la Copa, llegamos a semifinales y nos vamos peleando pero no nos alcanzó (...) Tengo que sentarme con la directiva, no sé ni qué va a pasar conmigo, cualquier cosa puede suceder mañana”, concluyó.