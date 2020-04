‘Herrera me amenazó de muerte, tuve que ir al psiquiatra’, revela Martinoli

CDMX.- El comentarista Christian Martinoli platicó con Carlos Hermosillo y Miguel Gurwitz, y aparte de hablar sobre André Marín, también habló sobre el incidente con Miguel Herrera, asegurando que el técnico lo amenazó de muerte y tras el suceso, tuvo que ir al psiquiatra.

En la plática, Gurwitz cuestionó a Martinoli, preguntando si ha hablado con Miguel Herrera, a lo que el comentarista de Azteca aseguró que no, y sobre si llegaría a platicar con el técnico, no lo cree, porque aseguró que Herrera es alguien que va directo a los golpes.

Tengo claro de que si perdió millones de dólares porque lo echaron por agredir a una persona y en ese caso, soy yo, está claro que él pretenda siquiera dialogar. Aparte, de que me amenazó de muerte y pen… y media. Que cuando estás caliente dices cualquier estupidez”, declaró.

Martinoli señaló que Herrera ha mentido en varias ocasiones, en los programas que ha ido, diciendo que lo golpeó porque insultó a su hija y aseguró que el técnico es inteligente porque siempre fue abierto con los medios de comunicación, para poder salir en la televisión, al no ser un jugador de “alta gama” e incluso, aseguró, le alcanzó para ir a Selección Mexicana y casi fue al mundial de Estados Unidos 94’.

Para el comentarista, Miguel Herrera contó con suerte, porque la cámara del Aeropuerto de Filadelfia no funcionó y también, porque él decidió no seguir con el tema, porque al día siguiente se iba de vacaciones.

Lo que se ve no es lo que verdaderamente pasó. Los primeros 15 segundos de lo que pasó, es lo que a él verdaderamente hubieran inculpado, incluso penalmente en Estados Unidos”, declaró Martinoli, asegurando que ninguna persona puede agredir a alguien, solo porque se le “hinchan los…”

Martinoli reiteró que fue una mentira de que él insultó a su familia e incluso reveló que la Federación Mexicana de Futbol intentó buscar un video, para probar que el comentarista realmente había cometido una infracción, pero al no haberlos, no lo encontraron.

El comentarista de Azteca Deportes señaló que rechazó trabajar en dos comerciales, en los que aparecía Miguel Herrera.

(Conversación inicia en 1:03:00)

En entrevista con Carlos Ponce de León, Christian Martinoli volvió a hablar sobre la pelea con Miguel Herrera, asegurando que lo que sufrió, le generó ansiedad, por lo que tuvo que ir con el psiquiatra.

Busqué atención médica, para relajarme fui con el psiquiatra, le conté cómo estaba y me dijo que solo me faltaban ganas para ser un psicópata. Me recomendó tomarme unas pastillas o irme a Finlandia, entonces tomé las pastillas”, declaró.