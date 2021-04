Miguel Herrera podría volver a Liga Mx con Xolos de Tijuana

Tijuana, Baja California.- ¿Segunda parte? De acuerdo con información de ‘El Francotirador’, Miguel Herrera podría volver a Liga Mx para nuevamente dirigir a Xolos de Tijuana.

En su columna, ‘El Francotirador’ detalla que Miguel Herrera ha tenido contacto con Jorge Hank Rhon, dueño de Xolos de Tijuana y ‘El Piojo’ podría sustituir a Pablo Guede en la dirección técnica.

El entrenador argentino no solo ha perdido los resultados positivos, sino que tiene partido el vestidor y la directiva no está a gusto. Todo apunta a que no tardará el Piojo en volver a Liga Mx, otra vez en Tijuana”, detalla ‘El Francotirador’.