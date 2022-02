La vez que el “Piojo” recibió una “paliza” por su propio compañero en Toros Neza

El fuerte temperamento de Miguel Herrera le ha costado pasar muy malos ratos, como la vez que el “Piojo” recibió una “paliza” por parte del argentino Germán Arangio, compañero de vestidor en los míticos Toros Neza de los años 90.

Aunque en su momento nunca se supo nada en los medios, el otro año Antonio “Turco” Mohamed reveló la increíble anécdota cuando encontró a Herrera todo golpeado en las instalaciones del equipo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Otro cambio de técnico! Cristante cerca de ser el nuevo entrenador del Querétaro

"Regreso al vestidor y estaba el Piojo Herrera en la camilla con la nariz fracturada…le dieron una paliza… y es que llegó Germán Arangio a Toros Neza en 1996. Primer entrenamiento, perdió la pelota y Miguel le gritó 'chamaco, esto es en serio' y no sé qué. Viene conmigo en el coche y me dice 'me grita' y le digo 'tranquilo, eres un pibe'”, comentó.

El “Turco” recordó que ya para el segundo entrenamiento, el ahora técnico de los Tigres amenazó al argentino, quien en ese entonces apenas tenía 20 años de edad. Y ese mismo día se dio el altercado, en donde Herrera contó que lo agarraron a “traición” y que juró “venganza”.

Aunque el “Piojo” salió a desmentir la anécdota, el mismo Germán Arangio contó su versión de los hechos durante una entrevista para el canal de YouTube “MX Sudamérica”.

"Sí es verdad 99 por ciento de lo que dice. Nunca salió a la luz, porque no hubo un celular para filmar, eso quedó ahí en el vestidor, pero sí. Creo que fue a los días que yo llegué…Estábamos jugando un 'picadito' un viernes antes del partido, le pegué desde la mitad de la cancha y empezó a agarrársela en mi contra, a decir cosas, pero no sé por qué se la agarró conmigo".

El ex futbolista rememora con lujo de detalle lo que ocurrió. Incluso habló de que el técnico de ese entonces, le advirtió de la manera de llevarse del “Piojo”. Sin embargo, no aguantó mucho hasta que se dio la pelea.

"Lo que no se acuerda el Turco es que me quedé elongando, se me acercó el Ojitos Meza y me dijo 'Germán, Herrera es así, habla y habla, no vayas a hacer nada porque te va a generar una multa'. Cuando lo vi en el vestidor y pasó lo que pasó".