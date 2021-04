'Me encantaría estar', dice Miguel Herrera sobre Tigres

CDMX.- En entrevista para ‘Línea de 4’, Miguel Herrera aseguró que le encantaría estar en Tigres, aceptando que le sorprendió la noticia sobre la salida de ‘Tuca’ Ferretti.

Cuestionado sobre si quiere estar en Tigres, Miguel Herrera señaló que le encantaría.

Me encantaría. Algunos dicen que porque lo digo, me estoy candidateando, no. Es un gran equipo, una gran institución, un plantel muy basto. Por supuesto que me encantaría estar en Tigres”, declaró Miguel Herrera.