‘Comenté que me esperaran a fin de torneo’, dice Miguel Herrera sobre Xolos

CDMX.- Sobre su no llegada a Xolos de Tijuana, Miguel Herrera habló sobre el tema en TUDN y aseguró que no le dijo que no al equipo fronterizo, pero sí comentó que lo esperaran a final de torneo.

En entrevista para ‘Línea de 4’, Miguel Herrera fue cuestionado sobre Xolos de Tijuana y respondió.

Hablé con Jorge (Hank) y le comenté que me esperaran a que terminara el torneo. Desde la fecha 12 que no vi que llegara una oferta interesante, que yo pensara, la verdad dije: ‘Ya, a esperar que termine el torneo’, para que no tenga que agarrar un equipo sobre la hora o sacarlo de abajo”, declaró.

Miguel Herrera añadió que tampoco buscó ser ‘bomberazo’, pero sí habría llegado a Xolos, si hubiera habido oferta a medio torneo. El técnico era la primera opción para el equipo de Tijuana.

Válido que llegara Siboldi a Xolos, dice Miguel Herrera

Miguel Herrera señaló que le sorprendió la salida de Pablo Guede de la dirección técnica de Xolos, pero aceptó que Xolos necesitaba un técnico y por ello, llegó Robert Dante Siboldi.

Comenté que al final del torneo me hacía cargo de Xolos, siempre he estado agradecido con él y presentó a Siboldi, creo que es válido. Él tomó su decisión”, declaró Miguel Herrera.

Robert Dante Siboldi, nuevo técnico de Xolos

Para los dos últimos partidos de Xolos en Guard1anes 2021, Xolos presentó a Robert Dante Siboldi, quien consiguió victoria en la Jornada 16 y el equipo de Tijuana aún aspira a repechaje.

En la jornada 17, Xolos enfrentará a Cruz Azul en el Estadio Azteca este sábado 1 de mayo a las 7:00 de la noche.