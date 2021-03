‘Pueden equivocarse y no pasa nada, a técnicos los corren’, dice Herrera sobre árbitros

CDMX.- En entrevista con Ángel García Toraño, Miguel Herrera no solo habló de Christian Martinoli y el ‘Doctor’ Luis García, también mandó mensaje a los árbitros en México, señalando que los silbantes se equivocan y no pasa nada, pero cuando los técnicos se equivocan, son destituidos.

En la plática con Ángel García Toraño, el conductor le mostró diversas fotografías, siendo una del exsilbante Felipe Ramos Rizo y Miguel Herrera aseguró que se lleva bien con unos; con otros, se lleva mal, lanzando el comentario.

Respeto su trabajo, sé que es una parte difícil, pero ellos no respetan el nuestro. Simplemente ellos toman sus decisiones y se equivocan, pero no reconocen sus errores. Pareciera que estamos en contra de ellos, si estamos en contra, porque a nosotros nos cuenta la chamba. Ellos pueden equivocarse 20 veces y no pasa nada; nosotros (técnicos) podemos perder tres partidos por culpa del árbitro y te corren del equipo”, declaró.