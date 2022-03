El domingo se llevó a cabo una gala más de los Premios Óscar y ésta estuvo llena de momentos memorables pero también de algunos lamentables, tal fue el caso del que protagonizaron Will Smith y Chris Rock.

El actor de cintas como ‘Hombres de Negro’ o ‘En busca de la felicidad’, abofeteó a Rock luego de que éste realizara algunos comentarios inapropiados respecto al físico de su esposa, una reacción que Miguel Layún, jugador del Club América, aplaudió con una publicación en su cuenta de Twitter.

“Si el contexto de lo qué pasó con #WillSmith en los #Oscars es real… me quito el sombrero por pararse y defender a su esposa por encima de cualquier protocolo de un evento así!!”, comentó el veracruzano.

La publicación causó revuelo de inmediato y, en su mayoría, rechazo por parte de los usuarios que señalaban la falta de autocontrol del actor y criticaban a Layún por estar de acuerdo con una reacción así, sobre todo después de la campaña anti-violencia a la que se abocó la Liga MX tras lo sucedido en La Corregidora.

“De esos hay millones Layún, pocos, muy pocos con auto control. El auto control requiere más huevos de los que puedas imaginar, por lo que veo. Yo en mis 20's hice eso y me pusieron una santa verguiza entre el tipo y sus amigos. La segunda vez que me pasó, ya me la sabía…”, señaló un usuario.