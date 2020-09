Miguel Layún habla sobre lección al ego que tuvo en Inglaterra, recibe burla y responde

Monterrey, Nuevo León.- En entrevista para The Guardian, el futbolista de Rayados de Monterrey, Miguel Layún, contó sobre la lección que tuvo en Inglaterra sobre su ego y posteriormente, recibió burla, por lo que él contestó.

En la plática, Miguel Layún habló sobre cuando fue a la Premier League para jugar con Watford, señalando que, hace seis años quería más y ser mejor, por lo que llegó al futbol de Inglaterra, donde, señaló, recibió una lección.

Layún contó que su experiencia en Inglaterra fue dura para su ego, añadiendo que en México, cuando llamaba a un restaurante, pedía una mesa para cenar y decía quién era, siempre llegó a tener lugar.

En México, me tenían algo, no importaba si estaba lleno o no. En Inglaterra, cuando llamaba a un restaurante, era de: “Hola, soy Miguel Layún de Watford”, y me respondían: “Ah, ¿sí?”. Pero también me dio la oportunidad de vivir la vida que, a veces, necestiamos y deseamos, caminar en la calle y no ser conocido”, contó.