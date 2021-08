Miguel de Jesús Fuentes la parte de Guanajuato en el bronce olímpico del Tri

Uno de los pilares en la Selección Mexicana de futbol que logró la presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue el auxiliar de Jaime ‘Jimmy’ Lozano, Miguel de Jesús Fuentes, quien reconoció que Guanajuato lo forjó como un personaje entregado y apasionado por el dicho deporte..

En entrevista para Super Deportivo, Fuentes explicó cómo poco a poco la medalla de bronce se trabajó y se consiguió:

Fue un proceso muy complicado, la selección olímpica tiene la peculiaridad que es exactamente lo mismo que la ‘mayor’, en el aspecto de la logística de entrenamientos, preparación, prácticamente la mitad del equipo participa en la ‘mayor’ y fue muy complejo porque más de la mitad no había trabajado con nosotros, el caso de César Montes, Charly Rodríguez, Jorge Sánchez, era muy complicado que fueran a las concentraciones, pero poco a poco fuimos haciendo que comprendieran la idea de juego, claro con Jaime (Lozano)”.

Miguel de Jesús Fuentes en su aventura con el Tri Olímpico.

¿Qué tan importante fue ganar el primer partido ante una selección francesa que era considerada favorita?

De Francia no sabíamos mucho, teníamos poco material y sabíamos que contaban con figuras de talla internacional y estudiamos sus bases, sabíamos que debíamos adaptarnos al juego y así fue al final afortunadamente pudimos ganar, contra Japón fue otra dura prueba y de Brasil la verdad juega un nivel muy completo y bueno de futbol”.

Estar en el podio, un logro que muchos sueñan ¿Qué significó para ti?

Se siente muy bonito, cuando pude estar ahí (podio) recordé todo lo que hicimos y sobre todo a mi familia, a mi pareja, a los que tengo más cercanos que no solo están cerca de uno cuando hay buenas noticias si no en los momentos más difíciles, te viene mucho a la mente momentos con ellos que están en todo momento y claro que se los dedique”.

¿Qué te marcó de los Juegos Olímpicos?

“Más que alguna anécdota chusca, realmente me llamó la atención que formamos parte de unos Juegos Olímpicos con medidas extremas de cuidado debido a la pandemia de Covid, nosotros llegamos diez días antes y estuvimos en Hiroshima ahí no podíamos salir del hotel de concentración, sólo podíamos estar en nuestros cuartos, una pequeña oficina que teníamos el cuerpo técnico, un solo elevador exclusivo para nosotros y la cancha donde entrenábamos, siempre hubo mucha diciplina y amabilidad por parte del pueblo japonés, yo ya conocía parte de la cultura de Japón por Yuto Ono un jugador que tuve en Celaya pero vivirla me marcó”.

Especial reconocimiento a Guanajuato

Fuentes quien ha defendido los colores de los Esmeraldas del Club León, los Toros del Celaya a quienes también a dirigido, aceptó sin miramientos que:

Yo soy de Guadalajara, pero me siento profundamente agradecido con Guanajuato porque aquí se me ha permitido crecer en el futbol, tengo muy buenos recuerdos, tengo muy buenas amistades, aquí he podido formarme como entrenador y realmente quiero a Guanajuato por todo lo que me ha dado”.

Justamente hablando del entorno guanajuatense resaltó la labor de Roberto ‘Piojo’ Alvarado, nativo del municipio de Salamanca y que también logró la medalla de bronce:

Fuentes resaltó el crecimiento del 'Piojo' Alvarado en Selección.

Me da mucho gusto saber que a pesar del crecimiento que tiene como profesional en las canchas, el ‘Piojito’ sigue teniendo los pies bien firmes, ahora tuve la oportunidad de conocer a su esposa y me di cuenta de que a pesar de ser la figura que es, las bases y la humildad la tienen de familia, me da mucho gusto con él, también trabajé hace algunos años con su hermano y son gente muy trabajadora”.

En Celaya ha trabajado muchas de sus bases que lo catapultaron a nivel selección:

Vivo en Celaya, me ha dado muchas cosas que valoro, fui jugador, fui entrenador, he tenido oportunidad de trabajar con jugadores que lograron trascender, como el ‘Gallito’ Vázquez, como el propio ‘Piojo’ Alvarado, la verdad es que, aunque no fui a estudiar como entrenador a Europa en Liga de Ascenso y sobre todo en Celaya aprendí mucho y aprendí a respetar mucho esta profesión”.

Fuentes ha dirigido a equipos como Celaya, Necaxa, San Luis, Tampico Madero, Lobos BUAP y Juárez.

Finalmente y para cerrar el entorno guanajuatense, recordó con cariño su paso por la Fiera:

De León recuerdo que forme parte de un gran grupo de jugadores, siempre recuerdo lo apasionada que es su afición, acostumbrada a ver siempre a su equipo en los primeros lugares y por eso te exigen mucho, pero siempre con mucho respeto, tengo muy bonitos recuerdos de cuando jugué con la Fiera”.

