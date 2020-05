Mike Tyson intentó golpear a Michael Jordan

Estados Unidos.- A pesar de que el documental 'The Last Dance' ha revelado muchos de los secretos en la vide de la ex super estrella del basquetbol mundial, Michael Jordan, todavía quedan algunos que han terminado por salir a la luz y sorprender a todos sus seguidores.

Uno de los momentos más tensos se dio en el año de 1988, cuando en un restaurante, Michael coincidió con la también entonces estrella del boxeo y pesos pesados, Mike Tyson. De acuerdo con Rory Holloway, cogerente del ex boxeador, ambos estuvieron a nada de llegar a los golpes.

Lo anterior fue dado a conocer en el libro 'Taming the Beast: The Untold Story of Mike Tyson', en donde se narra como Tyson primero comenzó por insultar a Jordan y estuvo a nada de avalanzarse sobre el entonces jugador de los Chicago Bulls. Esto debido a la supuesta relación que había tenido Michael con la expareja sentimental de Tyson.

Tyson llevaba muy poco tiempo de separarse de Rovin Givens, por lo que según el texto el ex peleador se encontraba ya con algunas bebidas encima, así fue el dialogo: "Eh, tú, ¿crees que soy estúpido", Sé que estuviste con mi mujer".

El libro detalla que Tyson quería golpearlo pero Jordan lo ignoró: "Se quedó como si hubiera visto un fantasma, quiso levantarse y correr. Fue un circo esa noche. Don King tratando de cambiar de tema. Yo y John tratando de sujetar a Mike. Mike insultando a Jordan y este, vestido bien como siempre, no podía salir de allí lo suficientemente rápido".