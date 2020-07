Mike Tyson quiere boxear contra… ¡Julio César Chávez!

CDMX.- Mike Tyson se prepara para volver a pelear en un cuadrilátero y entre sus posibles rivales, el boxeador estadounidense contempla al ‘campeón mexicano’ Julio César Chávez.

En entrevista para TUDN Radio, Julio César Chávez contó que fue contactado por Mike Tyson, quien le preguntó sobre cuándo podía pelear, en una disputa de exhibición.

Me habló Mike Tyson para que vaya a pelear en su exhibición. Platiqué con él, me dio gusto saludarlo y me dijo ‘síguete preparando, porque te voy a llamar cuando menos pienses, en dos o tres meses vamos a subirnos al ring’”, contó Chávez.