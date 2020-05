Mineros se aparta y tres equipos irían al TAS para luchar por Ascenso en Liga Mx

Guadalajara, Jalisco.- En entrevista con Rubén Rodríguez de Fox Sports, el presidente deportivo de Leones Negros, Alberto Castellanos, reveló que irían hasta el TAS, para pelear porque siga el ascenso en Liga Mx y confirmó que solo serán tres equipos los interesados, ya que Mineros decidió no participar.

Alberto Castellanos detalló que tanto directivos de Leones Negros, Venados y Correcaminos buscarán ir al TAS para que no se pierda el ascenso.

A nosotros nos parece que es un tema que debe llegar al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), definitivamente. No será aquí en México donde se resuelva, por obvias razones”, declaró Castellanos.

El directivo señaló que buscarán ir al TAS, debido a que será un lugar donde “haya suelo parejo”.

Castellanos también reveló que, del grupo, Mineros decidió no participar y eso se respeta.

En el caso de Mineros, respetamos que no vayan al tema legal. Ellos, a lo mejor tienen esa posibilidad que nosotros no tenemos”, declaró.

Castellanos reconoció que Mineros ha respaldado la propuesta de luchar contra el no descenso, pero no estará en la vía legal.

Para el directivo de Leones Negros, el tema no es personal, porque no se están peleando con la Federación Mexicana de Futbol, sino buscan lo que, a derecho convenga, señalando que a Leones Negros no le conviene que termine el Ascenso.

"NUESTRO TEMA TENDRÁ QUE LLEGAR AL TAS, NO SE RESOLVERÁ EN MÉXICO"#AgendaFOXenCasa



Alberto Castellanos tiene en claro hasta qué instancia tendrán que llegar.



Además, el Presidente de Leones compartió por qué los demás equipos no se unieron



Además, el Presidente de Leones compartió por qué los demás equipos no se unieron

En la plática, Alberto Castellanos confirmó que los abogados Juan de Dios Crespo, Ariel Reck y Martín Campechano serán quienes los asesorarán en el tema legal.

�� SÍ IRÁN CON ABOGADOS RECONOCIDOS ��#AgendaFOXenCasa



Alberto Castellano confirmó lo que adelantó @ruubenrod



Leones Negros, Correcaminos y Venados serán asesorados por Juan de Dios Crespo, Ariel Reck y Martín Campechano



"A hacer valer nuestros derechos por la vía legal" pic.twitter.com/vQcOORAAqP — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 13, 2020

Desde que se reveló que no habrá descenso y ascenso por seis temporadas, Leones Negros manifestó su inconformidad, asegurando que irán por la vía legal y también se manifestaron el pasado 1 de mayo en Guadalajara, Jalisco.