Modelo de trabajo en Bravos es punta de lanza en la LMB

Horacio de la Vega, titular de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), reconoció a la franquicia de Bravos de León como una de las que más ha inspirado a proyectos de desarrollo en toda la liga, por lo que ya varias plazas han comenzado a trabajar de manera similar por el bien del desarrollo de su finanzas y proyectos deportivos.

De visita en León, el titular de la LMB, detalló:

Bravos ha hecho un gran trabajo en muchos sentidos, siempre hay que saber aprender de muchas franquicias de ida y de vuelta y me refiero que hay franquicias como Bravos que hacen muy bien las cosas por ejemplo en logística y organización, se han hecho muy bien las cosas en la plaza, ha sabido entender muy bien a sus aficionados y eso ya está comenzado a ser aplicado en otras plazas, pero si Bravos no lo hubiera hecho no se hubiera dado ese paso”.

Apoyado en el comentario anterior, De la Vega, agregó:

Uno de los objetivos que se tiene planeado detonar con Bravos y en muchas otras plazas es el de mejorar la producción tanto en partidos como en transmisiones televisivas, esto con el objetivo de tener un crecimiento real:

Agradecemos a los aficionados de ‘hueso colorado’ que no dejan de apoyar al béisbol, de ir a los estadios, pero queremos ampliar esa base, por que como dice el dicho ‘Santo que no es visto no es adorado’, así que si el béisbol no se ve pues no vamos a poder mejorar y en ese sentido hemos tratado de apoyar una manera de producción distinta de cómo abordar el béisbol, por ejemplo en televisión y de mejorar las experiencias en los estadios y ahí Bravos nos ha ayudado mucho”.