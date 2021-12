'¿Y yo?'; Moisés Muñoz pudo ir a Tigres antes de Atlante

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, Moisés Muñoz contó que estuvo a punto de llegar a Tigres, pero fue cedido a Atlante, por lo que el arquero reclamó a la directiva de Monarcas Morelia, preguntando ‘¿Dónde quedo yo?’

Para el año 2010, Moisés Muñoz acababa de renovar contrato con Monarcas Morelia por dos años y en vacaciones, la directiva del equipo de Michoacán le avisó que ya no entraba en planes.

Me habla mi representante y me dice: ‘Oye, Moy, parece que te vas al Atlante’”, contó Muñoz.

El exportero habló con Heriberto Morales, entonces directivo de Monarcas Morelia, quien le señaló al exarquero que no entraba en planes y le iban a dar las facilidades para fichar con el equipo que quisiera.

Previo al draft, Moisés Muñoz llamó a Ricardo Ferretti, ya que el técnico le había dicho que si no tenía equipo, él podía meterlo en donde estuviera dirigiendo y en ese momento, el ‘Tuca’ llegó a Tigres y le aseguró que iba a hablar con la directiva.

Me habla ‘Tuca’ y me dice: ‘¿Estás seguro que ya no entras en planes?’. Eso fue lo que me dijeron. ‘¡Están pidiendo tres millones y medio de dólares por ti!’”, contó Muñoz.