Patrocinadores influyen, creo que por ello no fui al Mundial 2006; dice Moi Muñoz sobre el 'Tri'

CDMX.- En plática con Werevertumorro, Moisés Muñoz señaló que los patrocinadores sí influyen en la Selección Mexicana y cree que por ello, no fue al Mundial de Alemania 2006.

El exportero Moisés Muñoz fue cuestionado por ‘Werevertumorro’ sobre a qué tal grado, los patrocinadores tienen su influencia en Selección Mexicana y el ahora analista, mencionó que estos tienen que ver en algo, cuando convocan a jugadores.

Por supuesto tiene que ver, no sé hoy que tanto influyan los patrocinadores en Selección Mexicana, pero, una de las razones por las que yo creo, porque nadie me la ha confirmado, pero creo que me quedé fuera del (mundial de) 2006 fue precisamente por eso, el tema de patrocinadores; sobre todo de algunos jugadores que querían tener”, declaró Moisés Muñoz.