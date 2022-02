Rayados golea en partido del 5to lugar en Mundial de Clubes, pero afición explota

RODOLFO PIZARRO HABLÓ SOBRE LOS ABUCHEOS ��️



"No escuché ningún abucheo, me gusta que presionen, es Monterrey, sabemos que es una plaza difícil. Está bien que se manifiesten, está bien que exijan, no pasa nada"



�� @santiago4kd pic.twitter.com/F8qoBmYu0M