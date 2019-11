Montes deja en manos de Ambriz su regreso a las canchas

León.- Cinco partidos de ausencia hicieron mella en el físico de Luis Montes, quien si bien está motivado y listo para regresar a las canchas ante Tijuana, aceptó que todavía le falta un poco para alcanzar el ritmo que mostró en el arranque de la temporada.

Estoy consciente de que todavía no estoy al 100 por ciento físicamente, he entrenado bastante y será lo que decida Nacho”, aseguró el “Chapo” durante el evento en el que ayer, se le nombró embajador de Vibra León y en el que fue cuestionado sobre la posibilidad de regresar a la actividad competitiva este fin de semana.

Luego del juego ante Veracruz de la fecha 13 del Apertura 2019, en semana de receso por Fecha FIFA el pasado octubre, la institución felina dio a conocer que Montes sufría una ruptura miofacial del bíceps femoral izquierdo, lesión que lo tendría fuera de las canchas “temporalmente”.

Ese “temporalmente” se convirtió en cinco jornadas de la Liga MX y si bien seguramente desea colaborar en el enfrentamiento en la frontera, el capitán esmeralda no cuestionará la decisión de Ignacio Ambriz.

Aún no sé qué decide Nacho, no he platicado muy bien con él pero será lo que él decida, si me toca salir de titular estaré, si me toca estar en la banca estaré esperando mi turno (...) Me siento bien, gracias a Dios estoy listo aunque fue un poquito tardado (la recuperación)”, señaló el esmeralda.