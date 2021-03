“Mi inspiración es mi apellido y mis raíces”, platicó con mucho orgullo la leonesa Montserrat Conejo Ruiz, luego de vencer por decisión a Cheyanne Buys en la función de UFC Las Vegas.

Pese al poco tiempo de preparación, Montserrat Conejo logró el objetivo de salir victoriosa.

Aunque vienen nuevos retos y la mexicana tiene grandes aspiraciones, sabe que las cosas deben darse poco a poco.

‘Era ella o yo’: Montserrat Conejo

La estrategia de Montserrat fue someter en el piso a Cheyanne Buys con una llave de lucha, sin embargo no logró encontrar la rendición de su oponente.

“No me sorprende, hay muchas peladoras que aguantan esas posiciones, era querer estar ahí, aguantar. Al final, era ella o yo. Fue algo cansado, la tenía en la posición de lucha en dos rounds, me desgastó un poco pero creo que con ocho semanas de preparación mi cardio puede estar mejor. No es excusa, es trabajo que tengo desde hace años”.

Montserrat niega haberle escupido a Cheyanne Buys

Al final de la pelea se vivieron momentos de tensión cuando las dos peleadoras tuvieron intercambios de palabras e inclusive Cheyanne Buys le soltó un golpe fuera de tiempo a la mexicana.

“Ella estaba hablando mal de mi lucha, que mis estúpidos derribos no servían, que me había estudiado y me conocía bastante. Ella no me conoció hasta que bajó al infierno y fue algo que tenía que sacar, sacó lo peor de mí. Yo soy muy humilde, pero en este caso ella me faltó al respeto y tuve que callarle la boca”.