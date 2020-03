Mutilador LP esperará por revancha; espera a segundo hijo

La Piedad, Michoacán.- Pese a que Mutilador LP perdió una batalla de poder a poder ante Baby Ángel, está dispuesto a esperar la revancha durante casi un año, ya que tendrá a su segundo bebé.

La pelea se llevó a cabo el fin de semana anterior en Jalisco, donde Ángel y Nexy derrotaron a los rudos Mutilador y Guerrero Dragón respectivamente, justa en la que el "terror de las mujeres" perdió su cabellera.

"De antemano, hay que saber reconocer cuando te ganan bien y en este caso, Baby Ángel me sorprendió porque apenas en sus 5 años de trayectoria ya pudo parar a esta máquina de terror que es Mutilador LP", dijo.

Los que me conocen, saben que nunca me quedo con un descalabro, al contrario busco quien me la pague y en este caso, Baby Ángel tiene que darme la revancha cuando regrese a los escenarios, no importa que la espera sea de nueve meses o más”, declaró.