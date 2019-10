Muy sonriente, Peláez ya fue presentado con el plantel de Chivas

Guadalajara.- Ya se presentó en Verde Valle, sonriente y comunicativo con los jugadores que actualmente pertenecen a Chivas, Ricardo Peláez se dijo listo para comenzar un nuevo reto ahora con el club rojiblanco.

Fue el presidente Amaury Vergara, de Chivas quien lo llevó con los jugadores en el centro de entrenamientos del chiverio:

No (tuve oportunidad de hablar mucho con él), platiqué ahorita dos minutos que vino y estuvo ahí en el campo con nosotros; no conozco el proyecto o intenciones, me dijo 'después platicamos'", reconoció el DT, Luis Fernando Tena.