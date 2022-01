La decepción pudo más en el interior de los aficionados de los Cowboys de Dallas, quienes no soportaron la manera en la que su equipo cayó ante los 49ers de San Francisco y mostraron su enojo lanzando objetos al terreno de juego.

Cowboys y 49ers protagonizaron el antepenúltimo duelo de la ronda de comodines de la NFL en el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington. Al ser locales y luego de haber finalizado la temporada regular en el tercer sitio de la Conferencia Nacional, se esperaba que el cuadro de Dallas diera pelea y se quedara con el boleto a la siguiente ronda.

Bastante molesta la afición de los #Cowboyspic.twitter.com/G3LypsJo0n — Hora de NFL (@vivo_NFL) January 17, 2022

Desafortunadamente para los aficionados de los Cowboys, esto no fue así, pues el cuadro de San Francisco hizo lo suyo y, desde el inicio del duelo y hasta el final, mantuvo la ventaja en el marcador.

Esto provocó la eliminación de los de Dallas que sumaron un año más sin llegar al Super Bowl, no obstante, su afición no lo tomó con tranquilidad, pues como mostraron algunos videos que circularon en redes sociales, estos no se contuvieron y lanzaron varios objetos a la cancha cuando los jugadores salían del campo hacia los vestidores.

La afición de los Cowboys mostró su descontento al término del partido | Foto: Captura de pantalla

Además, y según reportaron medios locales, tuvieron lugar algunas peleas a las afueras del inmueble, éstas entre aficionados del equipo texano que también pasó un mal rato, pues nuevamente se quedaron en la orilla.

