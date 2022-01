¡Inédito! Los Rams y los Bengals disputarán el título de la NFL

La localía no jugó un papel fundamental en las finales de conferencia de la NFL, pues tanto en la Americana como en la Nacional, los equipos que jugaron de visita se quedaron con el boleto al Super Bowl al quedarse con el cetro en sus respectivas conferencias.

En un duelo defensivo casi al 100%, los Rams de Los Ángeles vencieron 20-17 a los 49ers de San Francisco y se quedaron con el título de la Conferencia Nacional, etiqueta que les permitirá acceder al partido más importante de toda la campaña.

El próximo 13 de febrero se define al nuevo campeón de la NFL y éste será muy diferente al que tradicionalmente se ha visto. En esta ocasión no estarán los Patriots de Nueva Inglaterra, ni Tom Brady, ni los Chiefs de Kansas City… no, el ganador será un nuevo equipo, los que no pintaban como favoritos y terminaron rompiendo quinielas.

Una vez clasificados los Bengals de Cincinnati, que vencieron en un duelo cardíaco a los Chiefs de Kansas City, el segundo invitado está vestido de azul y amarillo y será local en el SoFi Stadium de Los Ángeles, inmueble en el que los Rams se coronaron este domingo ante los 49ers y donde ahora buscarán quedarse con el título de liga.

Será el próximo domingo 13 de febrero cuando se lleve a cabo este Super Bowl inédito en la historia, el cual arrancará a las 17:30 horas en México y arrojará al nuevo campeón de la NFL.

Cabe mencionar que este enfrentamiento se podrá seguir a través de televisión restringida pero también por televisión abierta, como es costumbre, y el medio tiempo contará con artistas de la talla de Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Dr. Dr y Mary J Blige.

Las noticias de AM en

Síguenos