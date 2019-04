Nacho Ambriz ante los comentarios del Piojo Herrera: 'Calladito te ves más bonito'

Puebla.- Nacho Ambriz no se sube al ‘ladrillo’ ni entrando a la historia del futbol mexicano.

El entrenador del León celebró con mesura el triunfo 11 del León en fila, pero aclaró que no es una meta suficiente, sino un objetivo previo a pelear el título.

Ambriz felicita a Jean Meneses por su gol.

“Si no logro ganar el campeonato, no puedo hacer historia… queda ahí como estadística, pero tengo unas ganas tremendas de pelear el título y simplemente me siento contento por lo que está sucediendo, peor no más allá”, dijo en conferencia de prensa, luego de vencer al Puebla.

Si algo ha caracterizado a este equipo es el compromiso, el hambre que tienen. El equipo corre, juega muy bien al futbol y hoy simplemente debo aplaudir a los jugadores”.

Cuestionado sobre los comentarios de Miguel Herrera a media semana, sobre la supuesta falta de competencia para su América, Ambriz esquivó la polémica, pero sí que le dio un “raspón” al “Piojo”.

“No me meto en polémicas, yo me dedico a mi equipo, mi equipo está bien y son comentarios", lanzó de entrada.

Normalmente no soy polémico… yo diría 'calladito te ves más bonito' y creo que calladito me veo más bonito”.

Respecto al duelo contra Puebla, destacó el aprendizaje de juegos anteriores y aunque aceptó que por momentos su equipo se apresuró en ataque, destacó la suma de tres unidades para afianzarse en la cima.

“Hoy no nos tiene por que molestar la presión, Somos un equipo que trabaja, las cosas se nos están dando bien y como siempre se dice, es más fácil corregir ganando que perdiendo".