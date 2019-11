Nacho Ambriz no arriesgará a JJ Macías; delantero es duda para el sábado

José Juan Macías es más que una duda para jugar el duelo de vuelta ante Morelia, del próximo sábado.

Tiene el tobillo muy inflamado, habrá que esperar con el doctor un poco el reporte para ver cómo avanza mañana o pasado mañana y esperar para ver si está al cien por ciento", dijo el técnico del Club León, Ignacio Ambriz tras el partido en Morelia. "No me atrevería a decir que si está o no está, es mucho aventurarme".

Nacho lo tiene claro, si JJ no está al cien, no jugará el próximo sábado.

Y es que el estratega esmeralda, no quiere cometer el mismo error que tuvo con José Iván Rodríguez, quien jugó lesionado la liguilla del torneo pasado y le cobró factura al inicio del Apertura 2019.

Yo creo que no (arriesgará a JJ), ya me pasó con Iván (Rodríguez)", agregó Ambriz. "Para ser un partido difícil así como lo fue, necesito al jugador al cien por ciento. Espero que de aquí al sábado podamos ayudarle a JJ Macías a que esté al cien por ciento, sino difícilmente podrá jugar".

Sobre los gritos homofóbicos que causaron el parón del juego por algunos minutos, Nacho fue claro al lanzar que no se puede hacer nada y consideró que no va a cambiar nada, mientras no exista respeto por el futbol.