Nacho Ambriz 'peleará' para quedarse con JJ Macías en la Liguilla del León

León.- Aunque se habló que José Juan Macías dejaría a León al finalizar los cuartos de final de la Liguilla, Ignacio Ambriz buscará que el seleccionado nacional permanezca con La Fiera pese a que la Copa Mundial Sub20 está por iniciar.

“Ojalá que se quede, voy a luchar”, aseguró el timonel de los Verdes luego de conseguir el boleto a la semifinal, y aunque bromeó al respecto durante la conferencia de prensa, se notó dispuesto a alargar la estadía del joven.

José Juan Macías en el juego de Vuelta ante los Xolos.

“Necesitamos hablar Jesús (Martínez), Rodrigo (Fernández), yo ahora con Macías, para ver qué es lo mejor, no queremos oponernos a que vaya a Selección pero nosotros también estamos buscando algo importante y creo que ellos lo deberían de entender”, comentó Ambriz.

De acuerdo al calendario, el primer partido del combinado Sub20 se estaría jugando el jueves 23 de mayo ante Italia, y aunque el tiempo quedaría muy justo, Macías tendría la oportunidad de jugar las semifinales la próxima semana si así se decide.

“Yo tuve la posibilidad de jugar un Mundial juvenil, sin duda es una vitrina y quieres jugar, sobre todo porque tienes la ilusión de irte a Euorpa y ahí va gente de equipos importantes", agregó el entrenador.

Creo que no se lo podemos negar, hablaré con él ya que a los dos se nos bajen los decibeles".

Estos días serán clave para la institución esmeralda y no sólo en lo que respecta a la Liguilla, sino también si pretende contar con uno de sus mejores elementos en la etapa más importante del torneo.

“Hoy me voy a echar un pleito con él, en el buen sentido, tengo que calmarlo, es joven y entiendo sus deseos, hemos hablado aunque no lo he querido distraer de lo que él piensa, pero hoy -ayer- si nos aventaremos una buena plática”, agregó el domador.