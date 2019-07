Nacho Ambriz recordó cuando debutó a Edson Álvarez

León.- Ni Ricardo La Volpe, ni Miguel Herrera, el técnico que le dio la primera oportunidad a Edson Álvarez en el primer equipo de América, fue Ignacio Ambriz.

Nacho estuvo al frente de la dirección técnica de las Águilas por tres torneos y fue en el Apertura 2016, cuando debutó a Edson Álvarez en un partido entre América y Mineros dentro del torneo de Copa MX.

En aquella ocasión Edson entró al campo en sustitución de Bruno Valdez y jugó 57 minutos. Dos años y medio después, el juvenil de 21 años jugará en el futbol europeo enfundado en la playera del Ajax de Holanda.

Tuve a fortuna cuando trabajé en América de conocerlo, me tocó debutarlo en Copa”, dijo Ambriz, hoy entrenador del Club León. “Yo lo detectaba no de central, me gustaba mucho de contención, con una talla importante, de un carácter fuerte y se le veía que podía lograr cosas importantes”.