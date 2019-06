Nacho Ambriz revela por qué ya no quiere refuerzos para el León

León.- Ignacio Ambriz se quedará con las ganas de contar con el volante mixto que le pidió a la directiva del León.

Y es que para el entrenador esmeralda, el periodo de fichajes, está cerrado para el León.

"Ya no se me va a poder realizar, la persona que estaba buscando no hubo la posibilidad de traerlo y creo que así nos quedaremos", platicó Ambriz. "Como se los comenté, la gente joven tiene que levantar la mano, el deseo y las ganas de quererse ganar un lugar".

Eso sí, la Fiera podría sufrir aún algunas bajas debido a que el próximo semestre, solo jugarán la Liga MX.

"Si tuviera dos torneos a lo mejor no se va nadie, pero al haber un torneo, es muy complicado, no hay tanto cupo para jugar en la sub-20", dijo Nacho, entrenador verdiblanco.

Es difícil (tener un plantel amplio) porque tengo que tirar mucha gente a la tribuna y prefiero acortarme en esa parte".

Hasta ahora, los Verdes han confirmados como refuerzos a los argentinos Ismael Sosa y Leonardo Ramos, ambos ofensivos.