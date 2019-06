'Nada como jugar en Selección', ¿indirecta para quienes no van a Copa?

Ciudad de México.- Mediante sus redes sociales, la Selección Mexicana mostró un video con varios jugadores que señalaron que es un orgullo formar parte del 'Tri'.

Se me pone la piel chinita”, dice 'Chucky' Lozano; “Un orgullo y un honor”, señala Lainez; “se me parte la voz”, confiesa Layún.

En el video también aparecen el portero Raúl Gudiño, 'Chicharito' Hernández, Fernando Navarro y Andrés Guardado, quienes resaltan el vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

De los jugadores que se muestran en el video de 30 segundos, solamente Fernando Navarro y Guardado irán a Copa Oro, ya que Lainez participó en el mundial Sub-20 en Polonia; Lozano y Layún no pudieron acudir porque tuvieron lesiones, Gudiño no entró en la lista final y 'Chicharito' prefirió no ser llamado, porque será papá.

El primer partido de la Selección Mexicana en Copa Oro será el próximo sábado 15 de junio ante Cuba, a las 9 de la noche en el estadio Rose Bowl.