'Nada de ya basta, porque te mando a la chin...', explota Carlos Albert

Ciudad de México.- En Radio Centro Deportes, hablaban sobre la llegada de Giovani Dos Santos al América y Carlos Albert criticaba cómo Dos Santos ha sido exhibido en estado de ebriedad, hasta que se enojó con Luis Castillo, porque éste le dijo que “ya basta”.

Luis Castillo señalaba que las críticas a Giovani Dos Santos son por una foto de hace doce años, pero Carlos Albert fue más crítico con el jugador mexicano.

“Olvídate de la farra y del alcohol, olvídate de eso. Te pregunto esto, ¿por qué (Giovani) no se ha quedado en ninguno de los 11 equipos en los que ha trabajado. Dime porqué, ¿tú crees que los equipos son pen...?”, dijo Albert.

Castillo le respondió y le dijo que Dos Santos no se ha quedado en los equipos donde ha estado, debido a que no ha rendido como esperaba, pero lamentó que la imagen del jugador sea del alguien en estado de ebriedad.

Castillo pidió al comentarista y a Ignacio Suárez dar pruebas sobre donde han visto a Dos Santos en estado de ebriedad.

¡Ya basta, no, Luis! ¡Quítate de la boca el ya basta, por favor! ¡Vamos a platicar con mucho gusto, pero si me pones un ya basta, te vas al carajo o me voy yo!”, le dijo Albert.