‘Nada que ver’, desmiente Chávez Jr haber sido detenido y explica qué pasó

CDMX.- Ante el video en el que aparece al lado de policías, el boxeador Julio César Chávez Jr desmintió haber sido detenido y explicó qué sucedió.

Chávez Jr habló del video en videos publicados en sus Stories de Instagram, señalando que no fue detenido, sino que los elementos de Policía le pidieron una foto y lo saludaron, porque lo conocían.

Estaba saliendo gente de un antro. Un señor que iba pasando con varias personas. Iba drogado, bajo la influencia del alcohol y me gritó ‘Chávez, no traes’, no sé qué, no recuerdo la palabra”, declaró.